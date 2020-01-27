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27.01.2020 07:09 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Разный Сталин
1280x964, 348 Kb / Сталин

комментарии
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госконтрол | 27.01.2020 10:02
Сталина самого спасали от нацистов союзники, потом 10 раз об этом пожалели.
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