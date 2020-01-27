ещё! выкл. сиськи
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27.01.2020 20:01 | интересное от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Советские солдаты открывают ворота концлагеря Освенцим, 27.01.1945
800x571, 146 Kb / ч/б, солдаты, концлагерь, Освенцим, ворота, сетка

комментарии
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maxi_funy | 27.01.2020 20:58
Согласно новым вводным от полякоф, с той стороны спрашивают "хуле так долго!?"
Safich | 27.01.2020 21:11
maxi_funy (20:58), через пару лет будет ещё хуже:
bag | 27.01.2020 21:39
maxi_funy (20:58), согласно последним вводным, солдаты закрывают лагерь...
Фанат | 27.01.2020 21:54
Возможно, очень возможно, что 98% людей долбоебы. Поэтому я вижу такие комментарии. И мне похуй.
фанат | 27.01.2020 21:59
Кстати, фашизм, гитлер, сотни тысяч расстрелянных, и прочая хуйня в 1939-1945г.г. была на самом деле.
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