ещё! выкл. сиськи
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28.01.2020 10:40 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Жена говорит мужу:
- Блин, мне столько денег надо! На маникюр, на педикюр, на эпиляцию, на мелирование, на косметику...
- А мне повезло! Я сразу красивый родился.
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