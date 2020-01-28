ещё! выкл. сиськи
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28.01.2020 19:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Слева направо: Президент Украины Леонид Кравчук, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент РСФСР Борис Ельцин и Председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич после подписания Протокола о создании СНГ. Казахстан, Алма-Ата
800x488, 83 Kb / президент, Кравчук, Назарбаев, Ельцин, Шушкевич, Казахстан, СНГ

комментарии
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claskyclasky | 28.01.2020 19:51
4 гондона
вицлипуцли | 28.01.2020 20:02
Ельцин: "Ну а хуле? Бггггг..."
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