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29.01.2020 09:39 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем" (A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшем Млечный Путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая.
858x966, 402 Kb / ночь, звезды, млечный путь, обсерватория, Китай, антенна, горы

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