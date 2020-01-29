ещё! выкл. сиськи
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29.01.2020 17:38 | тексты от саныч | комментарии: 0  ↓ 
он был на вид немного пыльный
животик седина и лень
но всё ещё весьма фертильный
олень
(с) Л. Ленская & S. Lepitko
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