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30.01.2020 18:55 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Узники концлагеря Дора-Миттельбау работают с кабелем для электронной аппаратуры ракеты Фау-2 в подземном секретном заводе «Миттельверк» в горном массиве вблизи г. Нордхаузена.
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