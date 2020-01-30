30.01.2020 23:50 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от концепт сериала "Бабушкины пироги". супердобрая бабуля, матриарх, в начале каждой серии готовит пирог, приговаривая, что в мире нет ничего добрее бабушкиных пирогов. но каждый раз после этого сюжет развивается таким образом, что в конце серии ей приходится совершить какое-то зло.



в первой серии она выясняет, что кончилась столовая сода, садится в тачку со своей дочерью, они едут в супермаркет, а на обратном пути сбивают бомжа (за рулем сидит дочь), который бредет по ночной дороге. они его обыскивают и находят записную книжку, испещренную депрессивными стихами. дочь убеждает мать, что бомж собирался сброситься с местной скалы, печально известной числом самоубийц, с него сбросившихся. мы укоротили его жизнь на пару часов!- говорит дочь- Я в пробке за день больше стою! бабуля тоже не хочет в тюрьму, поэтому они спихивают тело с обрыва. когда тело находят, выясняется, что бомж был известным в узких кругах поэтом, который собирался посетить скалу самоубийц, чтоб набраться вдохновения. его сын по телику говорит, что у отца не было причин убивать себя, тк он только что победил рак, а на днях родился его первый внук. бабуля выключает телевизор. тесто уже упало, поэтому пироги не получаются.



в следующей серии она понимает, что варенье для пирога покрылось плесенью- она едет в супермаркет и встречает там подругу молодости, с которой когда-то хипповала вместо занятий в универе. они разговариваются, и та рассказывает, что занимается контрабандой наркотиков из Мексики. бабуля решает настучать на нее в полицию и сдать подругу с крупной партией, но оказывается, что полицейский, которому поручили вызов, в доле, поэтому он сообщает подруге, что у нее в банде завелся стукач. пока бабуля думает, что наступили ее последние минуты, подруга убивает помощника-мексиканца, тк давно подозревала его в измене. бабуля тихо сбегает, ловя попутку. по новостям сообщают, что в городе убит полицейский под прикрытием.

бабуля выключает телевизор и предлагает заказать пиццу.



в другой серии у нее пропадает свет, она звонит в телефонную компанию и узнает, что группа зеленых активистов занимаются диверсиями на линии электропередач, тк защищают клочок земли, на котором живет редкий вид бабочек. бабуля слушает зеленых и тоже приходит к выводу, что иначе на проблему никто из властей не обратит внимание. она быстро вливается в коллектив и ей поручают разбросать на шоссе противоавтомобильные ежи, которые должны остановить лесовозы. она выполняет задание, но на ежи наезжает спешащая в госпиталь скорая. парень-пациент умирает на глазах у бабули и та возвращается домой.

тесто уже засохло.



в следующей серии она понимает, что закончилось масло, едет в тот же супермаркет, осторожно ведет машину и оглядывается, не видно ли снова знакомых, возвращается с заветным бутыльком в машину и находит на заднем сиденье раненного парня. тот угрожает ей пистолетом и велит везти его на какой-то склад. по радио передают, что группа грабителей обнесла местный банк. бабуля советует парню спрятаться в багажник, чтоб они могли проехать полицейский пост. тот грозится прострелить бензобак и взорваться вместе с бабулей и полицейскими, если что-то пойдет не так, но все же залезает в багажник. бабуля намекает полицейскому о грабителе в багажнике, но тот не понимает ее и пропускает дальше. тогда бабуля съезжает с дороги и задним ходом топит машину в озере, вывалившись в последний момент. добирается до дома и говорит детям, что оставила масло в машине, а ее угнали с парковки.



пятая серия называется "Можно мне тоже кусочек?" и в ней бабуле удается наконец состряпать пирог, хотя в доме пусто- все укатили провожать внучку в колледж. поэтому отведать стяпню приходят совсем нежданные гости- грабитель из багажника, который сумел выбраться и теперь жаждет возмездия, подруга молодости, которая выяснила, что сдала ее она, а не мексиканский коп, сын сбитого поэта и психопатичная девушка того парня, что не спасла скорая на спущенных колесах. последняя пробирается на кухню, выбирает кусок пирога с вишенкой наверху и вводит в него яд. сын поэта следит за парнем, который вытащил машину из озера, поэтому думает, что убийца отца- он. грабитель же перед смертью от рук сына поэта сообщает, что машина бабули, а не его. тогда сын поэта идет убивать бабулю, но принимает за нее наркоторговку. поговорив с настоящей бабулей, он понимает, что натворил, и едет прыгать на пик самоубийц. в результате бабуля сидит на крыльце и ест пирог, приговаривая, что нет ничего добрее бабулиного пирога. остался последний кусочек торта, с вишенкой наверху, и бабуля решает поделиться им со своим соседом, с которым никогда до этого не общалась. пока она идет к нему, то чуть не роняет пирог из-за выехавшего навстречу велосипедиста, но удерживает равновесие. сосед говорит спасибо, закрывает дверь, проходит в зал, а там детский праздник- у его дочки день рождения. он кладет пирог с краю стола, дети тянут руки. конец сезона.