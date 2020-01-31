ещё! выкл. сиськи
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31.01.2020 11:57 | ссылки от supershmel | комментарии: 9  ↓ 
в продолжении сказочного оратора
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комментарии
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supershmel | 31.01.2020 11:59
налетай
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Теоретическая база курса основана на книге «Троица. Будь больше самого себя!» Андрея Курпатова, автора теории о трех типах мышления, основанной на передовых научных исследованиях и фундаментальных работах в нескольких областях наук.
Обучение:2 месяца, 16 занятий
Цена:25 000 рублей
Для перехода на следующую ступень
необходимо пройти предыдущую.
Итого 75к и полгода времени
TaunT | 31.01.2020 12:46
supershmel (11:59), а за такое откровенно продаванство тут разве не банят?
Nick7rus | 31.01.2020 12:53
supershmel (11:59), это сам Курпатов продает?
supershmel | 31.01.2020 12:54
TaunT (12:46), в смысле продаванство? просто выложил видос в продолжение того видоса на котором тот же оратор двигает такую хуйню, что уши сворачиваются. ниже сразу казал сколько этот альтернативно одарённый за это берёт. если я кому то таким макаром это дерьмо продал, то им уже не помочь
a_r | 31.01.2020 12:55
кому деньги платить?
supershmel | 31.01.2020 12:55
Nick7rus (12:53), да там офф сайт под его видео можешь перейти, я сюда не вставлял ссылку, что поисковые упоминания/переходы его сайт не получал
Vintorezz | 31.01.2020 13:37
Вроде он, особо чего то нового не говорит, профессор Савельев о мозге тоже самое рассказывает.
Murrzik777 | 31.01.2020 14:37
Дураки минусуют ))
quad.sepultura | 31.01.2020 14:39
Меня одного глючит, что это Marmok?
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