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31.01.2020 13:54 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Выдающийся популяризатор науки демонстрирует физический опыт объясняющий эффект Прандтля - Глоерта
1680x1048, 133 Kb / кадило, свечи, церковь, патриарх

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Sheitan | 31.01.2020 13:56
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