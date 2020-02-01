ещё! выкл. сиськи
« U_Ice: или ты в логику и причинно-следственные связи тоже не можешь? »
01.02.2020 02:51 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
если в ад попадают суицидники, проститутки, геи и наркоманы, то чем он отличается от санкт-петербурга?
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑ рейтинг: 1
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 105028 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 232 / 370| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer