02.02.2020 02:04 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Марина Блудян на Гайдаровском форуме, заседание об отмене советской нормативки:



"[Не отменённые до 2021 года] документы советского периода не будут применяться при проверках, но они действуют для суда. Я вам приведу пример абсурдный, но действительный, мы в этом принимали участие. К Титову [уполномоченному по защите прав предпринимателей] обратился предприниматель, который имеет частное охранное агентство. К нему из МВД перешёл работать полковник - не уволился оттуда, а переводом пришёл. И когда этот полковник уходил на пенсию, он нашёл документ 1927 года, где было написано, что при увольнении он должен получить лошадь. Это действующий документ, и судья ничего не могла сделать, дошли до Верховного суда. Вот вы смеётесь, а предприниматель поседел!



И кончилось тем, что Борис Юрьевич [Титов] поручил мне купить старую лошадь Пржевальского в Московском зоопарке; в документе не было написано - сколько лет должно быть этой лошади, какая порода, жеребец или кобыла... Полковник надеялся, что с ним будут торговаться, дадут ему деньги, а мы ему передали лошадь. Причём я сделала это с особым садизмом: пригласила людей из международной организации по защите животных, и они с него взяли расписку, что если он не будет её кормить сбалансированным питанием, содержать в тепле и т.п., то они его привлекут за жестокое обращение и ему будет грозить тюремный срок. Он был в шоке, но до этого в шоке два года были мы, сражаясь в судах".