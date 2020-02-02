02.02.2020 12:40 | интересное от mxx | комментарии: 0 ↓ от Кафрский рогатый ворон, или южный рогатый ворон — самый крупный вид из семейства птиц-носорогов, один из двух видов, входящих в род рогатых воронов. Обитает в африканской саванне, к югу от экватора.



Единственный настоящий хищник среди птиц-носорогов. Основу питания рогатых воронов составляют членистоногие, в частности насекомые (кузнечики, жуки, скорпионы, термиты). В сухой сезон птицы поедают большое количество личинок насекомых, моллюсков, лягушек, ящериц, змей (часто ядовитых), черепах, грызунов, иногда добывают даже белок, молодых зайцев и мангустов.



Рогатые вороны большую часть времени проводят на земле, пищу собирают, медленно расхаживая по саванне. Эти птицы способны съесть практически любое некрупное животное, которое смогут поймать. Быстро схватывая добычу с земли они подбрасывают её в воздух, чтобы удобнее было проглотить, и убивают её сильными ударами клюва.



Эти птицы - долгожители. Их продолжительность жизни составляет 50–60 лет, а в неволе - до 70 лет.

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