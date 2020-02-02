02.02.2020 18:58 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Победный полет Бобби Орра, 1970 год, США



Уже закатив шайбу между щитков вратаря, Орр получил подножку от защитника "Сент–Луиса" и ласточкой взмыл над площадкой. Именно в этом горизонтальном полете с триумфально поднятыми руками его сфотографировал Рэй Люссье. "Бостон" выиграл Кубок Стэнли впервые за 29 лет. В городе шайбу Орра до сих пор просто называют The Goal.

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