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02.02.2020 18:58 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Победный полет Бобби Орра, 1970 год, США

Уже закатив шайбу между щитков вратаря, Орр получил подножку от защитника "Сент–Луиса" и ласточкой взмыл над площадкой. Именно в этом горизонтальном полете с триумфально поднятыми руками его сфотографировал Рэй Люссье. "Бостон" выиграл Кубок Стэнли впервые за 29 лет. В городе шайбу Орра до сих пор просто называют The Goal.
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