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02.02.2020 19:00 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Группа «Ласковый май» с фанатами, 1990–е годы, Запорожье
800x596, 138 Kb / Ласковый май, фанаты, ч/б, ссср, солдат, форма, звезда, Юра, Шатунов

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