02.02.2020 19:03 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Погрузка английского двухэтажного троллейбуса AEC 664T на корабль для отправки его в СССР, 1937 год, Лондон



В Москве троллейбус появился в 1933 году и был очень прогрессивным видом общественного транспорта, но имел меньшую пассажировместимость чем трамвай. Тогда появилась потребность создать троллейбус с большой пассажировместимостью, и в 1936 году было решено создать двухэтажный троллейбус, но его не стали создавать с нуля, а купили один двухэтажный троллейбус AEC 664T в Англии, и на его основе создали двухэтажный троллейбус ЯТБ–3.

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