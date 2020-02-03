ещё! выкл. сиськи
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03.02.2020 06:02 | картинки от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
"Жену вашу застрелим, да и тёщу туда же, в рамочку, определим. И повесим обеих"
832x960, 63 Kb / фотография, рамка, кружка

комментарии
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Vintorezz | 03.02.2020 06:04
https://i.pinimg.com/originals ... 71a2a3e3254e586f2f4e77a6e0.jpg
mxx | 03.02.2020 06:22
Vintorezz (06:04), всю игру слов по дороге потерял
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