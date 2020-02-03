ещё! выкл. сиськи
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03.02.2020 18:34 | интересное от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Французский актёр Пьер Ришар на ступеньках Дворца культуры Уралэлектротяжмаш. Свердловск, 1968 год. Фото Анатолия Грахова
1103x1600, 550 Kb / ч/б, Пьер, Ришар, Свердловск, ссср, дворец, культуры, рубаха

комментарии
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gall | 03.02.2020 18:45
Что его туда занесло?
Vintorezz | 03.02.2020 18:59
gall (18:45), Вроде как приезжал по приглашению свердловской киностудии, он тогда еще не был "звездой".
Murrzik777 | 03.02.2020 19:25
Это Укупник!
Bob Tot | 03.02.2020 20:19
да вы там совсем в глазки долбитесь или хотя бы источники проверять не надо? Добро пожаловать в одноклассники
Murrzik777 | 03.02.2020 20:24
Bob Tot (20:19), что не так? BLOG:)55716
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