ещё! выкл. сиськи
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10.02.2020 19:24 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
В ночь с 14 на 15 марта 1976 года. Владимир Высоцкий и Играф Иошка
800x789, 146 Kb / Владимир Высоцкий, застолье, гитара, бутылка, закуска, ч/б

комментарии
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Baklazhan | 10.02.2020 20:03
Нормально они так попили...
Murrzik777 | 10.02.2020 21:02
Baklazhan (20:03), так водка другая была. И закуска. Бутылка в одну харю входила легко, по себе знаю. На фото они вдвоём + фотограф, а остальные разошлись.
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