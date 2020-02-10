ещё! выкл. сиськи
« Лелик: в другом месте »
10.02.2020 19:37 | интересное от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
На снимке 1900-го года американский паром мощностью в две лошадиные силы. Лошадки шагают по некоторым подобиям современной беговой дорожки из спортзала, поставленной под углом к горизонту. При этом приводится во вращение вал, на котором укреплены гребные колёса.
1200x628, 256 Kb / паром, лошадь, ч/б, колесо, сша

комментарии
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Moveton | 10.02.2020 20:21
Судя по тому, что требуется угол к горизонту, привод гравитационный, а значит ХЗ, какая мощность. Можно только сказать, что тяговое усилие в два, помноженных на синус этого угла, лошадиных веса.
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