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10.02.2020 19:48 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Проверка на прочность деревянного кузова немецкого автомобиля DKW F8. На машине стоят не менее 28 человек. Фото 1939 года.
676x800, 146 Kb / автомобиль, классика, ретро, кузов, ч/б, прочность, проверка

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