ещё! выкл. сиськи
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11.02.2020 05:01 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
С седьмого класса я начал увлекаться фотографией, но потом мама её спрятала.
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