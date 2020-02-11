ещё! выкл. сиськи
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11.02.2020 20:37 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Хипстеры, одумайтесь! Эйрподсы, которые вы роняете на землю, голуби подбирают, думая что это хлеб. А потом не могут есть и пить, только говорят всем как в эйрподсах круче, чем в обычных наушниках, от того и умирают!
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