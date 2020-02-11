11.02.2020 20:37 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Хипстеры, одумайтесь! Эйрподсы, которые вы роняете на землю, голуби подбирают, думая что это хлеб. А потом не могут есть и пить, только говорят всем как в эйрподсах круче, чем в обычных наушниках, от того и умирают!