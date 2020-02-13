ещё! выкл. сиськи
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13.02.2020 01:30 | тексты от mxx | комментарии: 1  ↓ 
Я встретил еврейку и она спросила мой номер. Я ответил, что здесь мы пользуемся именами.
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Moveton | 13.02.2020 01:43
"Хорошо", - сказала еврейка, - "раз имя предпочтительнее, чем ИНН, налоги придётся заплатить за всех Вась страны".
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