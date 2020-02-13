13.02.2020 09:39 | тексты от саныч | комментарии: 0 ↓ от Дорогие мама и папа!!

У меня все хорошо, надеюсь у вас тоже. Передайте моим братьям, что служить в морской пехоте по контракту намного интереснее чем у нас в деревне. Пусть скорее идут служить.

Подъем тут не 4 а в 6 утра. Сначала было тяжело, но мне уже почти нравится вставать так поздно. Скажите Сашке и Кольке, что перед завтраком тут надо просто заправить койку и навести порядок - не надо кормить скотину, колоть дрова, разжигать печку, носить воду, готовить еду. Тут есть горячая вода.

На завтрак дают много вкусного - сок, каша, масло, тушенка - но нет нормальной еды - каши с маслом и настоящего молока, поэтому не всегда наедаюсь. Но всегда можно сесть между двух городских парней, которые пьют только кофе. Их порций и моей вполне хватает до обеда. Поэтому городские такие слабаки!

А еще бывают "марш-броски". Сержант говорит, что это для тренировки. Раз он так считает, то я не возражаю. "Марш-бросок" - это примерно как у нас от дома до магазина, но эти броски раз в неделю а не так ты мама меня посылала в магазин каждый день. После этого городские парни падают со стертыми ногами, и нас везут назад в грузовике. Местность тут неплохая, но слишком ровная.

Сержант - это примерно как учитель в школе, иногда ворчит. Капитан - директор школы. Майоры и полковники как председатель в сельсовете, бухают, а в свободное от синьки время в основном заняты своими делами и нас не трогают.

Сашка и Колька умрут со смеху, но я тут лучший стрелок. Не знаю почему - мишени размером почти как волк, но не бегают и навскидку стрелять ненадо. Все что надо сделать - лечь на плащпалатку поудобнее и выстрелить! Не надо даже набивать патроны порохом и дробью - их привозят уже готовые. Каждый месяц дают деньги, называют зарплатой по контракту. В месяц дают как в селе за 4 месяца. А ещё тут есть магазин и пряники в нём свежие и их не надо размачивать а колбаса оказывается на цвет розовая а не зеленая.

Пусть Сашка и Колька поторопятся, пока никто не знает какая тут халява!

P.S. Кстати - посылаю вам 5000 на ремонт сарая и мамке на зубы.

Ваша дочь Галина.