13.02.2020 11:35 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓ от Стишки-пирожки от Андрей Шигина



* * *

Ульянов (Ленин) регулярно

тайком покинув мавзолей

всю ночь подкладывает бомбы

под государственность Руси



* * *

Семён знакомого марксиста

считал на голову больным

и по субботам сверхурочно

шёл отрабатывать кредит



* * *

тридцатилетний мальчик Лёва

понатерпелся от совка

в наследство получив хрущёвку

а не пентхаус и коттедж



* * *

не вышло коррупционеру

от правосудия уйти

ему за кражу миллиарда

назначен штраф сто двадцать тыщ



* * *

уже давно не интересно

кто строил ГЭС на Ангаре

зато из проруби маячит

заросший тиной адмиралЪ

Стишки, пирожки, Андрей Шигин

