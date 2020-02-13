ещё! выкл. сиськи
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13.02.2020 11:35 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Стишки-пирожки от Андрей Шигина

* * *
Ульянов (Ленин) регулярно
тайком покинув мавзолей
всю ночь подкладывает бомбы
под государственность Руси

* * *
Семён знакомого марксиста
считал на голову больным
и по субботам сверхурочно
шёл отрабатывать кредит

* * *
тридцатилетний мальчик Лёва
понатерпелся от совка
в наследство получив хрущёвку
а не пентхаус и коттедж

* * *
не вышло коррупционеру
от правосудия уйти
ему за кражу миллиарда
назначен штраф сто двадцать тыщ

* * *
уже давно не интересно
кто строил ГЭС на Ангаре
зато из проруби маячит
заросший тиной адмиралЪ

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