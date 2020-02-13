|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
13.02.2020 11:35 | тексты от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Стишки-пирожки от Андрей Шигина
* * *
Ульянов (Ленин) регулярно
тайком покинув мавзолей
всю ночь подкладывает бомбы
под государственность Руси
* * *
Семён знакомого марксиста
считал на голову больным
и по субботам сверхурочно
шёл отрабатывать кредит
* * *
тридцатилетний мальчик Лёва
понатерпелся от совка
в наследство получив хрущёвку
а не пентхаус и коттедж
* * *
не вышло коррупционеру
от правосудия уйти
ему за кражу миллиарда
назначен штраф сто двадцать тыщ
* * *
уже давно не интересно
кто строил ГЭС на Ангаре
зато из проруби маячит
заросший тиной адмиралЪ
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 105423 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 246 / 363| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————