13.02.2020 21:58 | тексты от IRS12 | комментарии: 7 ↓ от Жил-был в лесу вежливый лось. И, действительно, лось был очень вежлив,

вот только имел он одну маленькую слабость - всех зверей в лесу

перетрахал. И медведя, и волка, и лисицу, всех. Остался только один

заяц, до которого вежливый лось еще не успел добраться. Бедняга заяц

и днями, и ночами прячется от лося, боится. Как-то вечером решил заяц

схоронится в норе у бобра.

- Послушай, бобер, - говорит заяц, - дай я у тебя в норе заночую.

Лось к тебе ведь уже заходил, авось второй раз не сунется.

Пустил бобер, но на всякий случай предупредил:

- Ты засунь себе, - говорит, - в зад морковку, мало ли что.

Заяц так и сделал...

Вот уж луна на небе засияла, звезды замерцали, заяц медленно

погружается в сон... И вдруг... Чпок!

- Добрый вечер!

Текст, Добрый вечер, mxx

