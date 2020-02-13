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13.02.2020 21:58 | тексты от IRS12 | комментарии: 7 ↓
Жил-был в лесу вежливый лось. И, действительно, лось был очень вежлив,
вот только имел он одну маленькую слабость - всех зверей в лесу
перетрахал. И медведя, и волка, и лисицу, всех. Остался только один
заяц, до которого вежливый лось еще не успел добраться. Бедняга заяц
и днями, и ночами прячется от лося, боится. Как-то вечером решил заяц
схоронится в норе у бобра.
- Послушай, бобер, - говорит заяц, - дай я у тебя в норе заночую.
Лось к тебе ведь уже заходил, авось второй раз не сунется.
Пустил бобер, но на всякий случай предупредил:
- Ты засунь себе, - говорит, - в зад морковку, мало ли что.
Заяц так и сделал...
Вот уж луна на небе засияла, звезды замерцали, заяц медленно
погружается в сон... И вдруг... Чпок!
- Добрый вечер!
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