ещё! выкл. сиськи
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13.02.2020 21:58 | тексты от IRS12 | комментарии: 7  ↓ 
Жил-был в лесу вежливый лось. И, действительно, лось был очень вежлив,
вот только имел он одну маленькую слабость - всех зверей в лесу
перетрахал. И медведя, и волка, и лисицу, всех. Остался только один
заяц, до которого вежливый лось еще не успел добраться. Бедняга заяц
и днями, и ночами прячется от лося, боится. Как-то вечером решил заяц
схоронится в норе у бобра.
- Послушай, бобер, - говорит заяц, - дай я у тебя в норе заночую.
Лось к тебе ведь уже заходил, авось второй раз не сунется.
Пустил бобер, но на всякий случай предупредил:
- Ты засунь себе, - говорит, - в зад морковку, мало ли что.
Заяц так и сделал...
Вот уж луна на небе засияла, звезды замерцали, заяц медленно
погружается в сон... И вдруг... Чпок!
- Добрый вечер!

комментарии
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IRS12 | 13.02.2020 22:09
Ох чую от начальника буду баны выхватывать .... Про анти совецкоросийское если так можно сказать из картошки прям сильно ушами торчит и как я понимаю минимум ещё один алть.
dimas | 13.02.2020 22:42
Странный тэг - mxx. Задумался.
p.s. Пойду морковь куплю.
IRS12 | 13.02.2020 22:46
Это просто приветствие.
U_Ice | 14.02.2020 00:10
Когда я 20 лет назад заканчивал школу, это уже был пиздец какой баян... Жесть...
takakuru | 14.02.2020 00:15
Есть более интересная интерпретация с пробкой от бутылки. Ну и суть, во многом, именно в изображении звука "Чпок!" с помощью пальца во рту :) К тому же вариант с пробкой рождает долгоиграющую шутку, которая при каждом открытии винишка даёт возможность сказать: "Добрый вечер!".
mxx | 14.02.2020 01:04
IRS12 (22:09), баян. но добрый вечер. даже рад. остаток полёта мысли не понял
Bob Tot | 14.02.2020 01:08
так и не понял, в чем юмор как оригинала, так и отсылки
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