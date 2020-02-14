ещё! выкл. сиськи
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14.02.2020 22:27 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 1  ↓ 
Примерно полгода назал Олег начал катехизировать. Мы не понимали что это такое, но на всякий случай в баню с ним ходить перестали.
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sgn | 14.02.2020 22:40
Ааааааааааааааааааааааааааааа ROFL
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