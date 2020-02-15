ещё! выкл. сиськи
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15.02.2020 10:59 | интересное от mxx | комментарии: 4  ↓ 
Парад в честь 500летия смерти Иеронима Босха. Заплыв в костюмах с картин мастера. Хертогенбос, Нидерланды, 2016.
1024x681, 177 Kb / лодки, парад, босх, трубы, нидерланды, река

комментарии
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Murrzik777 | 15.02.2020 11:03
Так не интересно. Ни тагов, ни описания. Рельса.
Murrzik777 | 15.02.2020 11:05
http://ocean-media.su/personaz ... ivut-na-prostorah-reki-dommel/
mxx | 15.02.2020 11:09
Murrzik777 (11:03), ты слишком тороплив
Murrzik777 | 15.02.2020 11:12
mxx (11:09), последний пост я запостил без правок. Вставил текст, ссылку, ссылку на картинку, таги. И всё с телефона.
А у тебя посты начинаются с черновика на главной. Незнающий твоего "стиля" кинет рельсу и пролистает дальше.
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