ещё! выкл. сиськи
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15.02.2020 14:43 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Пошел Вовочка в кино. Перед ним села влюбленная парочка.
Юноша обнял девушку и спросил:
- Ты что-нибудь чувствуешь?
- Да. Что ты меня любишь.
Утром в детском саду Вовочка прижимает к себе маленькую Свету .
- Ты что-нибудь чувствуешь?
- Нет.
Он прижимает сильнее.
- А теперь?
- Чувствую.
- Что?
- Какать хочу!
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