ещё! выкл. сиськи
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19.02.2020 19:14 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

1186x1188, 357 Kb / внедорожник, автомобиль, ленд ровер, дефендер, тюнинг

комментарии
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moor | 19.02.2020 23:33
А сверху у него R2D2? :)
В таком виде наверняка не проходит техосмотр. Люстры, повторители поворотников, крылья — если не сертифицированно, то перед техосмотром придется поковыряться.
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