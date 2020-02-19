ещё! выкл. сиськи
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19.02.2020 19:23 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 
Сеанс одновременной игры Анатолия Карпова, слева 12–летний Гарри Каспаров, 1975 год, Ленинград
800x596, 109 Kb / ч/б, ссср, шахматы, игра, Карпова, Каспаров, Ленинград

комментарии
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kikos06 | 19.02.2020 20:13
а который из них.. они все слева и все чорные..)
Vintorezz | 20.02.2020 10:03
Там табличка с фамилией!
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