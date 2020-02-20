ещё! выкл. сиськи
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20.02.2020 22:52 | картинки от mxx | комментарии: 7  ↓ 

611x838, 187 Kb / маша, медведь, вези, мразь, русская, животное

комментарии
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Murrzik777 | 20.02.2020 23:54
А чо все молчат? Админ запостил и всё, не доебаться?
. | 20.02.2020 23:58
Murrzik777 (23:54), до столба доебись. Тот же эффект
mxx | 21.02.2020 00:01
Murrzik777 (23:54), ты чего доебался? это все из-за того, что я пишу на русском? ты просто животное, мурзик!
dimas | 21.02.2020 00:23
Murrzik777 (23:54), . (23:58), mxx (00:01), всё, пиздец. Записал медведя в узбеки.
writedown | 21.02.2020 01:19
dimas (00:23), https://mtdata.ru/u20/photoDE16/20742763852-0/original.jpg
writedown | 21.02.2020 01:20
dimas (00:23), https://pbs.twimg.com/media/ELMqgx_WkAE5Z8L.jpg
Murrzik777 | 21.02.2020 01:59
mxx (00:01), я, нет. Просто до моей картинки на эту же тему, целый консилиум собрался. И всё хуёво им. А тут... тишина
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