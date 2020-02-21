ещё! выкл. сиськи
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21.02.2020 09:58 | картинки от mxx | комментарии: 6  ↓ 

718x1280, 193 Kb / шоколад, носки, подарок

комментарии
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Murrzik777 | 21.02.2020 11:14
Готовимся к 23 https://yandex.ru/images/searc ... %D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
Sapolio | 21.02.2020 13:00
Что плохого в носках за просто так?
Носки им не то, шампунь не то... а надо на выдуманный праздник свежую видеокарту подарить?
kikos06 | 21.02.2020 13:13
Sapolio (13:00), яп ниатказалсо!!!))
Лелик | 21.02.2020 13:38
Murrzik777 (11:14), два года назад мне такие носки подарили. еще лежат
pol | 21.02.2020 14:56
Sapolio (13:00), еще дезодорант в баллончиках)
Sapolio | 21.02.2020 15:01
pol (14:56), ну, это уже не в духе времени. Хотя, кто-то пользуется и такими атавизмами. Что бы и не да.
По мне, любой подходящий расходник - отличный подарок.
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