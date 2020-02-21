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21.02.2020 11:07 | интересное от kikos06 | комментарии: 0  ↓ 
Кассиус Клей на съемочной площадке фильма «Грязная дюжина»
Мухаммед Али (Кассиус Клэй) отдыхал перед своим предстоящим титульным боем с Брайаном Лондоном. Клэй посетил съемочную площадку в школе Бичвуд Парк, Маркиате, Хартфордшир. Где MGN снимали эпизоды «Грязной дюжины». (Фото) Мухаммед Али и Клинт Уокер Г.И. беседа под вооруженной охраной, 6 августа 1966 г. (Фото: Staff / Mirrorpix / Getty Images)
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