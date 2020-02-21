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21.02.2020 13:29 | прочее от kikos06 | комментарии: 2  ↓ 
США. Штат Миннесота. Железнодорожный вагон, заполненный кукурузными зернами, в связи с неисправностью в запорном механизме, рассыпал несколько тонн груза по пути следования.
800x1067, 262 Kb / кукуруза, рельсы

комментарии
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312kbps | 21.02.2020 14:03
животные и птички рады будут )
Sapolio | 21.02.2020 18:11
Это, наверняка, можно как-то применить для приготовления нескольких тонн попкорна, не собирая зерно.
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