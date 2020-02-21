|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
21.02.2020 19:47 | интересное от Vintorezz | комментарии: 2 ↓
Съемка сцены над вентиляционной шахтой в фильме "Зуд седьмого года", 1955 года, Нью–Йорк
Культовую сцену сначала снимали на Манхэттане на углу 52–й улицы и Лексингтон–авеню 15 сентября 1954 года в час ночи. Кинокамеры и Мэрилин в белых трусиках сразу привлекли внимание. Вокруг быстро столпились сотни зевак, фотографов и полицейских. Актриса нервничала и забывала реплики. Еще больше нервничал наблюдавший за происходящим муж Монро, бейсболист Джо Ди Маджо (с ним они таки развелись еще до окончания съемок фильма). Все 14 отснятых дублей были забракованы из–за шума толпы, и режиссер Билли Уайлдер был вынужден переснимать сцену в павильоне студии 20th Century Fox.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 105728 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 232 / 367| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————