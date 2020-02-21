ещё! выкл. сиськи
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21.02.2020 21:11 | интересное от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Если её не остановить, скоро она станет генералиссимусом

Где-то заплакал пятидесятилетний прапорщик Заяц

http://bit.ly/2SMGrOs
700x302, 66 Kb / Генерал, Волк, карьерный лифт

комментарии
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. | 21.02.2020 21:41
Про прапорщика хуйня полная написана. Нерелевантно.
supershmel | 21.02.2020 21:46
. (21:41), да хуй там плавал
maxi_funy | 21.02.2020 22:30
Да и ваще хуйня написана. Она изначально на должности полковника стояла, просто звание росло. А для ГМ она ещё отучилась в академии и насосала километры хуёв. Если у кого есть желание такого карьерного роста, то хуёв там навалом, нет повода для зависти
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