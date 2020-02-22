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22.02.2020 21:19 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Главный герой нового изображения, сделанного «Хабблом», — это спиральная галактика NGC 4689, открытая еще в 1784 году английским астрономом Уильямом Гершелем.

В отличие от других спиральных галактик, NGC 4689 содержит меньше материалов, необходимых для звездообразования. Астрономы называют такие галактики «анемичными». В результате на изображении заметен небольшой контраст между спиральными рукавами из звезд, газа, пыли и менее плотными областями между ними. Это значит, что в NGC 4689 процесс звездообразования идет менее активно.

NGC 4689 находится в созвездии Волосы Вероники на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли. Ее изображение в исполнении «Хаббла» было признано лучшим за неделю на сайте NASA.
1063x1000, 240 Kb / галактика, космос, хаббл, наса, сша

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