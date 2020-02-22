22.02.2020 23:59 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Расшифровка требований к начинающему перспективному сотруднику.

Многозадачность — У нас бардак, и людей в штате тупо нет, будешь работать за троих.

Желание зарабатывать — Оно позволит кормить тебя обещаниями и выжимать все соки.

Стрессоустойчивость — Твоей психике капец.

Умение работать в команде — Прошлый идиот с синдромом отличника, на которого мы все сваливали, умер.

Дружный коллектив — Ты еще не умер, а уже в аду.

Конкурентноспособная зарплата — Минималка и прозрачные намеки, что тебя держат тут из милости.

Ненормированный график — Уходить с работы будете только поспать часов 5-6, в аврал 2-3.