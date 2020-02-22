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22.02.2020 23:59 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓
Расшифровка требований к начинающему перспективному сотруднику.
Многозадачность — У нас бардак, и людей в штате тупо нет, будешь работать за троих.
Желание зарабатывать — Оно позволит кормить тебя обещаниями и выжимать все соки.
Стрессоустойчивость — Твоей психике капец.
Умение работать в команде — Прошлый идиот с синдромом отличника, на которого мы все сваливали, умер.
Дружный коллектив — Ты еще не умер, а уже в аду.
Конкурентноспособная зарплата — Минималка и прозрачные намеки, что тебя держат тут из милости.
Ненормированный график — Уходить с работы будете только поспать часов 5-6, в аврал 2-3.
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