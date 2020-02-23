ещё! выкл. сиськи
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23.02.2020 00:46 | тексты от mxx | комментарии: 0  ↓ 
Иду сегодня по улице. Лужи, грязь, машины несутся – брызги во все стороны. А по обочине, навстречу, идет мужик, и все машины аккуратно его объезжают. Когда поравнялись, оказалось, у него в руке кирпич.
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