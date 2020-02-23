23.02.2020 00:47 | тексты от mxx | комментарии: 0 ↓ от Один журналист спросил Пикассо:

— Кем из художников прошлого вы восхищаетесь больше всего?

— Рубенсом.

— А почему?

— Прежде всего потому, что из двух тысяч картин, которые он написал, до наших дней сохранилось около четырех тысяч...