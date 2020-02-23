ещё! выкл. сиськи
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23.02.2020 00:55 | тексты от mxx | комментарии: 2  ↓ 
Прохор Шаляпин назвал всех мужчин, которые бесплатно живут с женщинами "бесплатными проститутами".
"Это грех": добавил известный певец.
комментарии
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Sapolio | 23.02.2020 01:00
Вижу параллель с известным попом, но про певца и бесплатно не понял.
Safich | 23.02.2020 01:06
Галкин с Прохоровым тут наверно согласится
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