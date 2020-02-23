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23.02.2020 10:19 | интересное от Vintorezz | комментарии: 10  ↓ 

700x662, 45 Kb / чайник, вода, кипячение, холодный синтез

комментарии
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Nick7rus | 23.02.2020 10:21
Интересно, откуда все эти элементы дополнительно берутся? Афтор что-то курил
Vintorezz | 23.02.2020 10:29
А если прокипятить три раза - можно умереть))))
Гаткий | 23.02.2020 10:36
гомеопаты негодуют
sgn | 23.02.2020 11:11
про тяжёлую воду забыли.
Vintorezz | 23.02.2020 11:15
Если два раза кипитишь то дейтерий, если три - то тритий.
Murrzik777 | 23.02.2020 11:16
Имам в мечети объясняет:
- Если вы случайно заметили трусики под юбкой и быстро отвели глаза, то это не грех. А если снова начали туда смотреть, то это уже грех.

Вопрос из толпы:
- А если заметили и продолжаем смотреть не отводя глаз?

Так вот, а если кипятить воду долго, без остановки?
Safich | 23.02.2020 11:37
Murrzik777 (11:16), то мышьяк преобразуется в пар и все кто в доме умрут, логично же
Bob Tot | 23.02.2020 11:39
Хорошо, если вброс
WWWolfy | 23.02.2020 11:59
Bob Tot (11:39),
https://1intclub.livejournal.com/402297.html
Bob Tot | 23.02.2020 12:25
WWWolfy (11:59), я имел в виду пост. Сейчас уже столько дичи, что не поймешь, то ли автор стебётся, то ли правда нуждается в живительной лоботомии
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