ещё! выкл. сиськи
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24.02.2020 16:50 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
На орбите
Герой России космонавт-испытатель Шкаплеров в открытом космосе. Международная Космическая Станция, 16 февраля 2012 года
1280x850, 377 Kb / космос, скафандр, космонавт, орбита, земля, станция

комментарии
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болт | 24.02.2020 17:27
На прогулку вышел.
accent | 24.02.2020 19:01
болт (17:27), поссать?
болт | 24.02.2020 19:17
accent (19:01), конец надуется и лопнет, как резиновый шарик
accent | 24.02.2020 19:27
болт (19:17), там все через шлюзы
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