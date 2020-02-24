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24.02.2020 19:04 | интересное от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Санитарная колонна имени Наследника Цесаревича ИРАО при поезде Его Императорского Высочества, 6 сентября 1914 года, Петроград
800x304, 95 Kb / автомобиль, классика, ретро, скорая помощь, ч/б, царь, империя, Петроград, крес, санитары, медики

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