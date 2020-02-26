|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
|
26.02.2020 11:52 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 6 ↓
Андрей слушал протяжные гудки и нервно теребил пуговицу на пиджаке, глядя на ночной город.
- Слушаю. - Наконец-то ответил кто-то.
- Здравствуйте. Я… Эмм… - Андрей выругался про себя и выпалил - Мне сказали, что вы можете достать что угодно.
- Вам не соврали.
- И ещё сказали, что вы можете достать это быстро.
- Можем. Но всё зависит от того, что именно вам нужно. И да, учтите, тяжелое вооружение и уран мы не продаём.
- Да… Хорошо… Мне нужно, чтобы вы доставили кое что к утру. Или ещё скорее, максимально быстро. - Андрей, вдруг, понял, что дрожит.
- Это будет дорого стоить. Что именно вам нужно и сколько?
- Шишки. Восемь еловых шишек, пластилин, фотография ёжика, две палки, ржавый гвоздь, костюм коня и перо страуса.
Настала тишина, Андрей с надеждой вслушивался в дыхание собеседника.
- Это не совсем наш профиль, но… Возьмите ещё картонную корону и гуашь, на следующей неделе зададут. Поверьте.
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 105897 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2020 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 255 / 365| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————