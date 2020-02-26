ещё! выкл. сиськи
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26.02.2020 11:52 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 6  ↓ 
Андрей слушал протяжные гудки и нервно теребил пуговицу на пиджаке, глядя на ночной город.

- Слушаю. - Наконец-то ответил кто-то.
- Здравствуйте. Я… Эмм… - Андрей выругался про себя и выпалил - Мне сказали, что вы можете достать что угодно.
- Вам не соврали.
- И ещё сказали, что вы можете достать это быстро.
- Можем. Но всё зависит от того, что именно вам нужно. И да, учтите, тяжелое вооружение и уран мы не продаём.
- Да… Хорошо… Мне нужно, чтобы вы доставили кое что к утру. Или ещё скорее, максимально быстро. - Андрей, вдруг, понял, что дрожит.
- Это будет дорого стоить. Что именно вам нужно и сколько?
- Шишки. Восемь еловых шишек, пластилин, фотография ёжика, две палки, ржавый гвоздь, костюм коня и перо страуса.
Настала тишина, Андрей с надеждой вслушивался в дыхание собеседника.
- Это не совсем наш профиль, но… Возьмите ещё картонную корону и гуашь, на следующей неделе зададут. Поверьте.
комментарии
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болт | 26.02.2020 12:02
У тебя дети младшие школьники?
И вот обычно они это озвучивают перед тем , как лечь спать.
dimas | 26.02.2020 12:16
поправил текст на более читаемый формат.
госконтрол | 26.02.2020 12:41
болт (12:02), обычно перед выходом в школу
Murrzik777 | 26.02.2020 13:06
болт (12:02), я сам был школьником. Когда-то
Murrzik777 | 26.02.2020 13:08
dimas (12:16), спасибо. В телефоне не очень удобно было, а переводчик как считал с картинки так и выдал.
Vintorezz | 26.02.2020 13:43
С подключением, к интернету)))плюс поставил, но боянище
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