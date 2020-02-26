26.02.2020 11:52 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 6 ↓ от Андрей слушал протяжные гудки и нервно теребил пуговицу на пиджаке, глядя на ночной город.



- Слушаю. - Наконец-то ответил кто-то.

- Здравствуйте. Я… Эмм… - Андрей выругался про себя и выпалил - Мне сказали, что вы можете достать что угодно.

- Вам не соврали.

- И ещё сказали, что вы можете достать это быстро.

- Можем. Но всё зависит от того, что именно вам нужно. И да, учтите, тяжелое вооружение и уран мы не продаём.

- Да… Хорошо… Мне нужно, чтобы вы доставили кое что к утру. Или ещё скорее, максимально быстро. - Андрей, вдруг, понял, что дрожит.

- Это будет дорого стоить. Что именно вам нужно и сколько?

- Шишки. Восемь еловых шишек, пластилин, фотография ёжика, две палки, ржавый гвоздь, костюм коня и перо страуса.

Настала тишина, Андрей с надеждой вслушивался в дыхание собеседника.

- Это не совсем наш профиль, но… Возьмите ещё картонную корону и гуашь, на следующей неделе зададут. Поверьте.