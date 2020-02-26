26.02.2020 18:55 | тексты от supershmel | комментарии: 2 ↓ от Жил-был парень который любил свой lexus. Пил пиво, кушал мясо... Любил свой Lexus, ухаживал за ним, берёг. Перед дождём хромированные детали вазелином натирал, что-бы не ржавели... Познакомился этот парень с девушкой. Любовь- морковь. Через неделю встреч решила она его с родителями познакомить и пригласила на ужин,предупредив, что есть у них одна традиция: после еды все замолкают и первый промолвивший хоть слово моет посуду за всеми. Приезжает он на

своём лексусе, знакомится со всей семьёй: мамой, папой и сестрой своей девушки. Ужин протекает в

дружеской беседе. После все замолкают. Парню неудобно. Что-бы заняться хоть чем-то он целует свою подружку. Все молчат. Тогда он начинает её раздевать. Все молчат. Тогда он начинает долбить её прямо на обеденном столе! Все молчат! Тогда он начинает дрючить сестру своей девушки!! Все молчат!! Тогда он жарит мать своей девушки!!! Все молчат!!! Садится отдохнуть. Тут за окном начинается дождик и парень вспоминает, что забыл натереть lexus. Встаёт из-за стола и достаёт баночку вазелина))). Батя вскакивает: "ЛАДНО, ЛАДНО, Я ПОМОЮ!!!"

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