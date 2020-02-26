ещё! выкл. сиськи
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26.02.2020 18:57 | прочее от саныч | комментарии: 4  ↓ 
Срочно в номер!
684x392, 31 Kb / коронавирус, алкоголь, breaking news, cnn

комментарии
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kikos06 | 26.02.2020 18:58
Так, блять, в России с самого начала это сказали...
саныч | 26.02.2020 19:25
kikos06 (18:58), Ну вот, щас и там до них дошло, что нам пох эти мандавошки.
Bob Tot | 26.02.2020 19:30
саныч (19:25), вы же понимаете, что это мемчик?
312kbps | 26.02.2020 19:47
мы все принимаем за чистую монету !
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