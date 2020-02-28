ещё! выкл. сиськи
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28.02.2020 05:53 | тексты от Murrzik777 | комментарии: 0  ↓ 
Решить любую неразрешимую задачу нашим учёным помогают спирт и синяя изолента, а их британским коллегам - скотч и скотч.
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